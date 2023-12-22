У Повітряних силах ЗСУ повідомили про знищення на півдні трьох російських Су-34

Повітряні сили Збройних сил України у п’ятницю повідомляють, що опівдні на південному напрямку було знищено три російські винищувача-бомбардувальника Су-34.

«Це носії КАБів, Х-59. Ті, які обстрілювали Херсонщину», – повідомила пресслужба командування Повітряних сил.

Російська сторона про технічні втрати не повідомляє.

Генштаб ЗСУ стверджує, що з початку вторгнення РФ у небі України було знищено 324 російських літаки і стільки ж гелікоптерів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.