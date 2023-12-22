Влада РФ заявила про атаку БПЛА на підльоті до Москви

Російська влада заявила у п’ятницю про атаку ударних безпілотників на підльоті до столиці РФ Москви.

Міністерство оборони РФ повідомило, що чотири БПЛА були перехоплені над Калузькою областю, а п’ятий знищений у Московській області.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що уламки безпілотника впали у міському окрузі Подольськ, жертв чи руйнувань немає.

Представники влади регіонів Росії, що межують з Україною, а подекуди і більш віддалених, регулярно звітують про атаки безпілотників. Міністерство оборони Росії вважає дрони українськими. Українське командування не коментує атаки дронів на території Росії.