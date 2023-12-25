Збиття 5 винищувачів РФ за останні дні: Зеленський анонсує подальше посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський прокоментував збиття кількох російських винищувачів протягом останніх днів – про це він згадав у вечірньому зверненні 25 грудня.

«Загалом, збито пʼять «сушок» за тиждень перед Різдвом. І це дуже сильно!» – сказав він.

Голова держави подякував причетним військовим: зенітним військам, мобільним вогневим групам і підрозділам протиповітряної оборони.

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«Кожен російський льотчик повинен зробити для себе чіткий вибір, чи брати участь далі в цій війні. Наша ППО ставатиме тільки сильнішою. Тим більше, коли ми отримаємо додаткові системи, про які вже домовлено, і F-16», – анонсував Зеленський.

Вранці 25 грудня Повітряні сили повідомили, що напередодні збили два російських літаки: Су-34 на Донеччині і ще один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря. Перед цим, 22 грудня, військові повідомили, що опівдні на південному напрямку було знищено три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.