У Повітряних силах ЗСУ відреагували на російські заяви щодо «збиття F-16» в Україні

Передача літаків F-16 Україні відбуватиметься лише після підготовки інфраструктури, навчання льотчиків та інженерно-авіаційного складу, попри готовність до передачі першої партії винищувачів, зазначив в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, чутки, поширювані російськими телеграм-каналами про нібито «знищення» на території України літаків F-16, офіційно спростовані.

Також Ігнат зазначив, що потреби у переміщенні літаків на територію України без «відповідної підготовки» інфраструктури та персоналу немає.

«Відбулася телефонна розмова керівників держав: України та Нідерландів, де було оголошено що перша партія може бути доставлена, воно є в готовності, процес триває. Який сенс доставляти літаки сюди, щоби вони тут стояли під прицілом ворога? Треба дочекатися, щоб усе на 100% було готове: інфраструктура, льотчики, які зараз проходять навчання з інструкторами, а також інженерно-авіаційний склад. Це одне з основного, що потрібно для того, щоб завершити процес підготовки, і взагалі усього, – заявив військовий.

Речник також додав, що авіаційне озброєння, що застосовується F-16, потребує «особливих вмінь та знань» – їх на тренуваннях отримують інженери.

«Інженери будуть не лише обслуговувати літаки, а й займатись озброєнням. Ми ж літак беремо, щоб воювати на ньому, а не щоб він стояв. Авіаційне озброєння потребує відповідних знань, для того щоб налаштовувати і завдавати ним ударів. Але окупанти вже знайшли у нас літаки у себе в Telegram-каналах і «знищують їх» по пару штук в день. F-16 скоро на Заході вже і «не залишиться», – сказав Ігнат.

Раніше експерти Інституту вивчення війни повідомили, що Україна, найімовірніше, отримає першу партію винищувачів F-16 до кінця 2023 року.

Україна неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.

Київ отримав від союзників обіцянки передати сучасні винищувачі F-16. Нині українські льотчики проходять навчання на F-16. Типовий курс підготовки на F-16 триває близько шести місяців. Однак офіційні особи США зазначили, що українські пілоти навряд чи будуть слідувати стандартній моделі, оскільки курс відповідатиме потребам України в захисті неба від російських літаків, безпілотників і ракет.

Очікується, що після закінчення тренувальних місій Україна отримає ці літаки від західних партнерів. Данія заявила, що передасть Києву першу партію F-16 навесні 2024 року.