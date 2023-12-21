Умєров обговорив із колегою з Португалії підготовку українського технічного персоналу для F-16

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив з міністеркою оборони Португалії Геленою Каррейраш підготовку українського технічного та допоміжного персоналу для винищувачів F-16.



«Провів продуктивну розмову з міністеркою національної оборони Португалії Геленою Каррейраш. Вдячний за підтримку, яку Португалія надає Україні. Ми обговорили підготовку українського технічного та допоміжного персоналу для F16 та залучення Португалії», – написав він у соцмережі Х.



Умєров також повідомив про запрошення португальських компаній до співінвестування в оборонне виробництво України.

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У серпні Данія повідомила, що розпочала навчання восьми українських пілотів на F-16. Також Греція, Португалія підтвердили готовність долучитися до тренування українських пілотів та інженерів на літаках F-16.

Україна неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.

Київ отримав від союзників обіцянки передати сучасні винищувачі F-16. Нині українські льотчики проходять навчання на F-16. Очікується, що після закінчення тренувальних місій Україна отримає ці літаки від західних партнерів.