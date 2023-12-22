Нідерланди готують перші 18 винищувачів F-16 для передачі Україні – Зеленський і Рютте

За підсумками телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте у п’ятницю стало відомо, що Нідерланди готують перші 18 винищувачів F-16 для передачі Україні.

«Сьогодні також поінформував президента Зеленського про рішення нашого уряду підготувати перші 18 винищувачів F-16 для доставки в Україну. Постачання F-16 є одним із найважливіших елементів домовленостей про військову підтримку України. Окрім дозволу на експорт, перед поставкою має бути виконано низку інших критеріїв, зокрема вимоги до персоналу та інфраструктури. Це рішення підтверджує незмінну прихильність Нідерландів надавати Україні підтримку, необхідну для відповіді на триваючу російську агресію», – написав Рютте у твітері щодо розмови із Зеленським.

У свою чергу, український президент подякував уряду Нідерландів за таке рішення, а також за «за активну підтримку відкриття переговорів про вступ України в ЄС.

«Ми обговорили події на передовій, ситуацію в Чорному морі та поточні військові потреби України, зокрема артилерію, безпілотники та ППО», – зазначив Зеленський.

Уряд Нідерландів раніше повідомив, що зарезервував 2 мільярди євро на допомогу Україні у наступному році. Також ця країна передала перші літаки F-16 для навчання українських пілотів у Румунії і зобов’язалася надати винищувачі цього типу надалі Україні.

Україна неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.