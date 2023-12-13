Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 1 мільярд євро – Фредеріксен

Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 1 мільярд євро, заявила прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен. Про це вона заявила 13 грудня на зустрічі лідерів країн Північної Європи з президентом України Володимиром Зеленським у Осло.

В разі погодження парламентом пакет включатиме танки, дрони, боєприпаси, а також винищувачі F-16.

«Зараз не час втомлюватися від війни, в якій сміливі українські солдати б’ються щодня… Немає сумніву, що ми будемо підтримувати боротьбу України так довго, як це можливо», – цитує Фредеріксен агентство dpa.

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Зеленський, коментуючи зустріч із лідерами скандинавських країн, подякував Данії за військову допомогу, а також за підтримку у відбудові Миколаєва, створення Фонду підтримки України та лідерство в авіаційній коаліції.

«Довгострокова підтримка, єдність і сила є ключовими факторами для перемоги над російською агресією в Україні. Я вдячний Данії за те, що вона поділяє ці спільні цілі та працює разом із нами задля досягнення справедливого миру», – додав голова держави.

У листопаді уряд Данії та низка політичних партій парламенту погодилися збільшити військову підтримку України у спеціальному фонді на 2,3 млрд датських крон (308 мільйонів євро) у 2023 році та на 23,5 мільярда крон (3,15 мільярда євро) – на 2025-2027 роки.