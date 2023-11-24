Влада Данії погодила збільшення допомоги Україні до 2027 року

Уряд Данії та низка політичних партій парламенту погодилися збільшити військову підтримку України у спеціальному фонді на 2,3 млрд датських крон (308 мільйонів євро) у 2023 році та на 23,5 мільярда крон (3,15 мільярда євро) – на 2025-2027 роки. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міноборони Данії.

«Ми не знаємо, як довго триватиме війна в Україні, але ми знаємо, що внески необхідні Україні для продовження боротьби з Росією. Протягом усієї війни Данія була вірним прихильником України, і коли ми зараз посилюємо нашу підтримку, як у 2023 році, так і особливо шляхом виділення значних коштів у 2025-2027 роках, ми посилаємо чіткий сигнал, що українці в довгостроковій перспективі можуть розраховувати на підтримку Данії», – сказав міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.

Повідомляється, що уряд Данії також розширить фінансову базу для оборони своєї країни. І очікує, що ці видатки разом з додатковими інвестиціями в український фонд дозволять Данії досягти цілі НАТО витрачати мінімум два відсотки ВВП на оборону вже із 2025 року.

Український фонд уряд Данії заснував у березні 2023 року, виділивши в його рамках Києву понад десяток пакетів допомоги.

Данія разом з Нідерландами очолила коаліцію з підготовки українських пілотів на F-16. Також ця країна долучилася до так званої ІТ-коаліції, що зосереджена на наданні підтримки ЗСУ у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.