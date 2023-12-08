Парламент Болгарії підтримав додаткову військову допомогу для України і подолав вето щодо поставок БТР

Національні збори (парламент) Болгарії 8 грудня переважною більшістю голосів підтримали надання Україні додаткової військової допомоги, можливість використання повітряного простору Болгарії для навчання українських пілотів на F-16, а також дозвіл обмеженій кількості українських військових (до 160 осіб на рік) на транзит або перебування в Болгарії для навчання.

Додаткова військова допомога передбачає, зокрема, надання Україні несправних, застарілих і надлишкових для Болгарії ракет протиповітряної оборони.

Перед цим депутати проголосували за подолання вето президента Румена Радева на схвалене раніше постачання бронетехніки в Україну.

22 листопада парламент країни ратифікував угоду про безоплатне надання Україні 100 болгарських бронетранспортерів. Документ був підписаний МВС Болгарії та Міністерством оборони України в серпні. За ратифікацію проголосувала більшість парламентських фракцій, проти були лише соціалісти і проросійська партія «Відродження». Радев 4 грудня ветував це рішення.

Ухвалення сьогоднішніх рішень супроводжувалися бурхливими дебатами, під час яких із запереченнями виступили соціалісти і «Відродження», вкотре заявивши про «втягування Болгарії у війну».

Міністр оборони Тодор Тагарев відкинув ці заяви як «неправдиві припущення» і наголосив, що рішення про допомогу Україні відповідає інтересам Болгарії і всього світу.

Постачання озброєнь Україні від початку російського вторгнення викликають дискусії в Болгарії. У грудні 2022 року парламент погодився з наданням Україні військово-технічної допомоги. Зазвичай ідеться про озброєння, якого, як стверджується, болгарська армія і силові структури більше не потребують. Президент Радев був проти надання військової допомоги Україні одразу після повномасштабного вторгнення РФ.