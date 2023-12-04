Президент Болгарії заблокував надання Україні 100 бронетранспортерів

Президент Болгарії Румен Радев ветував схвалене раніше постачання бронетехніки в Україну, повідомляє болгарська служба Радіо Свобода/Вільна Європа із посиланням на пресслужбу президента.

22 листопада парламент країни ратифікував угоду про безоплатне надання Україні 100 болгарських бронетранспортерів. Документ був підписаний МВС Болгарії та Міністерством оборони України в серпні. За ратифікацію проголосувала більшість парламентських фракцій, проти були лише соціалісти та проросійська партія «Відродження».

Бронетранспортерам, які планувалося передати, близько 40 років, їх використовували болгарські сили правопорядку наприкінці 1980-х років під час кампанії з насильницького переселення турецького населення країни. У МВС називають їх застарілими.

Радев обґрунтував своє вето тим, що бронетехніка могла б знайти застосування в Болгарії, наприклад, під час охорони кордону або боротьби зі стихійними лихами. «Я керуюся переконанням, що безпека, здоровʼя та життя болгарських громадян мають бути пріоритетом», – стверджує президент. Парламент може подолати його вето та наполягти на виконанні угоди.

Постачання озброєнь Україні від початку російського вторгнення викликають бурхливі дискусії в Болгарії. У грудні 2022 року парламент погодився з наданням Україні військово-технічної допомоги. Зазвичай ідеться про озброєння, якого, як стверджується, болгарська армія і силові структури більше не потребують. Президент Радев був проти надання військової допомоги Україні одразу після повномасштабного вторгнення РФ.