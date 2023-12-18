Данія та Швеція спільно нададуть Україні 20 БМП та боєприпаси

Данія та Швеція 18 грудня оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 1,8 мільярда данських крон (це понад 240 мільйонів євро), повідомляє данське видання DR. Про це на спільній пресконференції оголосили міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен разом зі своїм шведським колегою Полом Йонсоном.

Пожертвування складається з 20 бойових машин піхоти шведського виробництва, гібрида бронетранспортера з легким озброєнням і бойової машини типу CV90.

Також разом із БМП будуть передані запчастини до них, боєприпаси і кошти на обслуговування машин.

Швеція цими днями передає Данії головування в північній оборонній організації Nordefco (Північна оборонна співпраця).

Минулого тижня, 13 грудня, президент України Володимир Зеленський мав зустрічі з учасниками Саміту країн Північної Європи. Того ж дня прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила, що її країна надасть Україні новий пакет військової допомоги на 1 мільярд євро. У разі погодження парламентом пакет включатиме танки, дрони, боєприпаси, а також винищувачі F-16.