Військові звітують про збиття російського винищувача Су-34

Триває відбиття атаки російських дронів-камікадзе, повідомляє командування Повітряних сил 24 грудня.

Також наразі військові перевіряють, чи був збитий російський літак Су-30 на Одеському напрямку. Раніше в соцмережах поширювалися повідомлення про його збиття.

«Вивчаємо матеріали об’єктивного контролю, аби знати точно, уражена ціль чи ні», – йдеться в заяві командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

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Водночас він заявив про збиття іншого російського бомбардувальника:

«Але... підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! На аеродром – не повернувся».

22 грудня Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що опівдні на південному напрямку було знищено три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.