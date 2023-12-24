Повітряні сили: російські дрони-камікадзе прямують до Хмельниччини

Україною рухається група ударних безпілотників, заявило командування Повітряних сил проти 20 години 24 грудня.

Спершу стало відомо про дрони, які зайшли в Черкаську область, рухаючись на захід, згодом дісталися Вінницької області.

«Групи ворожих БпЛА розділилися та змінили напрямок руху, з Харківської області повернулися на Дніпропетровщині та рухаються у напрямку Дніпра з півдня та у напрямку Павлоград з півночі… Та група що рухалась на Дніпро змінила напрямок і також рухається на Павлоград», – повідомили військові.

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За даними військових на 21:47, ударні дрони «зайшли у Хмельницьку область та наближаються до Старокостянтинова».

Також відомо про кілька груп ударних російських дронів, які рухаються в напрямку Одеси та Чорноморська з Чорного моря.

На Дніпропетровщині, Одещині, Запоріжжі та Харківщині триває ракетна небезпека.

У ніч на 24 грудня 2023 року російські військові атакували територію України 15 ударними БпЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарська, сили протиповітряної оборони знищили 14 з них.