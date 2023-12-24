Прокуратура: на Донеччині троє цивільних поранені через обстріли

Російські війська обстріляли селище Очеретине на Донеччині 24 грудня, повідомив Офіс генерального прокурора.

«Під час обстрілу приватного сектору, поранення стегна й мінно-вибухову травму отримав 62-річний чоловік, який рухався на автівці по одній із вулиць», – йдеться в повідомленні.

Крім того, обстрілів зазнало селище Нью-Йорк. Подружжя – 68-річний чоловік та 64-річна дружина – перебували на подвір’ї, коли боєприпас влучив поруч із ними.

«Подружжя змогло дійти до сусідів, які й викликали на місце події «швидку». У постраждалих діагностовані осколкові поранення», – заявляє ОГП.

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За попередніми даними правоохоронців, російські війська застосували керовані авіаційні бомби проти цивільних. Вибухи також пошкодили та зруйнували житлові будинки, паркани й господарські споруди.

Поліція відкрила кримінальні провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.