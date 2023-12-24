Російські війська 23 рази за день атакували позиції ЗСУ на лівобережжі Дніпра – штаб

Російські війська завдали 29 авіаційних ударів та 26 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах протягом дня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ увечері 24 грудня. На фронті зафіксували 48 бойових зіткнень.

«Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість артилерійських обстрілів. Так, в операційній зоні ОСУВ Хортиця кількість ворожих артилерійських обстрілів складає понад 1000 на добу», – йдеться в зведенні.

Штаб називає складною оперативну обстановку на сході та півдні України. Ситуація на півночі суттєво не змінювалася.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 15 російських атак поблизу Синьківки та Стельмахівки, на Бахмутському – три.

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«На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 – в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ… На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших захисників», – йдеться в зведенні.

На Шахтарському та Лиманському напрямках, за даними Генштабу, наступальних дій російські війська не вели. На Запоріжжі ЗСУ, за зведенням, відбили три атаки біля Роботиного та на південь від Гуляйполя, де російські війська намагалися витіснити українські війська із займаних позицій.

«Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби здійснив 23 безуспішні штурмові дії, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику», – додає командування.

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Генштаб звітує про удари авіації ЗСУ по 12 місцях зосередження російських військ і техніки і ще ураження ще двох артилерійських засоби та пункту управління артилерією.

У листопаді цього року з’явилися повідомлення про український плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Командування морської піхоти ВМС ЗСУ 17 листопада офіційно підтвердило, що українські військові закріпилися на кількох плацдармах на лівобережжі Херсонщини.

За словами керівниці Об’єднаного координаційного центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, російських військ на лівому березі Херсонщини більше, ніж українських, однак ЗСУ мають перевагу в мотивації. Вона також впевнена, що російська армія не зможе повторно окупувати правобережжя Херсонщини.