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Умєров розповів про перспективи військових щодо демобілізації

Слово «демобілізація» можна буде використати вже після завершення війни, наголосив мінітр оборони Рустем Умєров
Слово «демобілізація» можна буде використати вже після завершення війни, наголосив мінітр оборони Рустем Умєров

Слово «демобілізація» можна буде використати вже після завершення війни з Росією. Наразі опрацьовуються рішення, які дадуть змогу чинним військовослужбовцям перепочити або ж бути частково звільненими, розповів в інтерв’ю «Суспільному» міністр оборони України Рустем Умєров.

«Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Ми працюємо над цим і юридично, і законодавчо, і технічно», – пояснив міністр.

Відповідаючи на питання, чи залежить демобілізація від кількості нових мобілізованих, Умєров відповів, що «це питання справедливості для всіх». Водночас, рішення щодо цього вже є й вони незабаром будуть подані до Верховної ради, зазначив він.

«Це буде величезний кластер рішень, які накопичувалися останні два роки. А взагалі наша мета - змінити парадигму, щоб служіння не сприймалося як покарання», – зауважив Умєров.

Щодо змін до мобілізації, як розповів Умєров, законопроєкт вже «найближчими днями» можуть зареєструвати у Верховній Раді.

Раніше Умєров розповів, що Міністерство оборони України розглядає можливість розсилати військовозобов’язаним електронні сповіщення для запрошення у військкомати.

Також у грудні народна депутатка, голова комітету з питань національної оборони Мар’яна Безугла повідомила про обговорення законопроєкту про мобілізацію. У попередньому варіанті, за її словами, передбачається загальний військовий облік і базова загальновійськова підготовка для жінок, водночас їх залучення на бойові посади мають бути тільки добровільними. Вона додала, що триває фіналізація документу для реєстрації в Раді.

8 листопада Верховна Рада підтримала продовження строків воєнного стану в Україні й загальної мобілізації на 90 діб – до 14 лютого 2024 року. Це було вже дев’яте голосування парламенту за продовження цих термінів від початку повномасштабної війни.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Їхню дію кілька разів продовжували.

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