Умєров розповів про перспективи військових щодо демобілізації

Слово «демобілізація» можна буде використати вже після завершення війни з Росією. Наразі опрацьовуються рішення, які дадуть змогу чинним військовослужбовцям перепочити або ж бути частково звільненими, розповів в інтерв’ю «Суспільному» міністр оборони України Рустем Умєров.

«Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Ми працюємо над цим і юридично, і законодавчо, і технічно», – пояснив міністр.

Відповідаючи на питання, чи залежить демобілізація від кількості нових мобілізованих, Умєров відповів, що «це питання справедливості для всіх». Водночас, рішення щодо цього вже є й вони незабаром будуть подані до Верховної ради, зазначив він.

«Це буде величезний кластер рішень, які накопичувалися останні два роки. А взагалі наша мета - змінити парадигму, щоб служіння не сприймалося як покарання», – зауважив Умєров.

Щодо змін до мобілізації, як розповів Умєров, законопроєкт вже «найближчими днями» можуть зареєструвати у Верховній Раді.

Раніше Умєров розповів, що Міністерство оборони України розглядає можливість розсилати військовозобов’язаним електронні сповіщення для запрошення у військкомати.

Також у грудні народна депутатка, голова комітету з питань національної оборони Мар’яна Безугла повідомила про обговорення законопроєкту про мобілізацію. У попередньому варіанті, за її словами, передбачається загальний військовий облік і базова загальновійськова підготовка для жінок, водночас їх залучення на бойові посади мають бути тільки добровільними. Вона додала, що триває фіналізація документу для реєстрації в Раді.

8 листопада Верховна Рада підтримала продовження строків воєнного стану в Україні й загальної мобілізації на 90 діб – до 14 лютого 2024 року. Це було вже дев’яте голосування парламенту за продовження цих термінів від початку повномасштабної війни.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Їхню дію кілька разів продовжували.