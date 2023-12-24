Зміни в мобілізації: Умєров розповів, коли в Раді зареєструють законопроєкт

Найближчими днями законопроєкт щодо змін у мобілізації можуть зареєструвати у Верховній Раді, зазначив міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю «Суспільному».

За його словами, влада готує «матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації», яка має бути зрозуміла суспільству.

«Ми її обговорюємо з Силами безпеки і оборони, Кабінетом міністрів і Верховною Радою. Головний меседж – як можна зайти в периметр для служіння країні, що буде, коли ти зайдеш в нього, як ми тебе будемо тренувати, як ти будеш їхати на злагодження, які будуть відпустки і коли, як ти закінчиш служити і вийдеш з цього периметру, доки йде війна», – зазначив голова Міноборони.

На його думку, всі ці складові «дуже змістовні» й потрібні «правила гри для всіх».

«Нам як суспільству потрібно зрозуміти, як ми будемо відвойовувати землі. І в цьому плані мобілізація, демобілізація, відстрочка, соціальний захист - ці питання потребують роз’яснення або змін», – каже Умєров.

Також він зауважив, що якщо влада хоче допомоги суспільству, то повинна сказати, як і кого хоче запросити служити, що буде з цією людиною, коли вона звільниться. Для цього готується законопроєкт.

Також глава Міноборони прокоментував слова президента про запит додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей.

«У нас 3,5 тисячі кілометрів лінії, яку ми повинні боронити. Є стабілізаційні дії, є оборонні, є контрнаступ. Я не буду йти в деталі, але вище керівництво просто хотіло дати відповідь суспільству. Якщо військові кажуть Кабміну: «Дайте, будь ласка, нам енну кількість людей» – звісно, Кабінет міністрів і Верховна Рада питають, що ми будемо робити з тими, хто вже служить, і що будуть робити люди, яких ми хочемо мобілізувати? Тому ми почали консультації і суспільство буде мати відповіді на ці питання в цьому законопроєкті», – додав Умєров.

Крім того, міністр озвучив терміни, коли суспільство зможе дізнатися деталі щодо змін у мобілізації.

«Найближчими днями. Ми домовимося з Верховною Радою, коли будемо його (законопроєкт – ред.) реєструвати», – повідомив міністр.

Раніше Умєров розповів, що Міністерство оборони України розглядає можливість розсилати військовозобов’язаним електронні сповіщення для запрошення у військкомати.

Також у грудні народна депутатка, голова комітету з питань національної оборони Мар’яна Безугла повідомила про обговорення законопроєкту про мобілізацію. У попередньому варіанті, за її словами, передбачається загальний військовий облік і базова загальновійськова підготовка для жінок, водночас їх залучення на бойові посади мають бути тільки добровільними. Вона додала, що триває фіналізація документу для реєстрації в Раді.

8 листопада Верховна Рада підтримала продовження строків воєнного стану в Україні й загальної мобілізації на 90 діб – до 14 лютого 2024 року. Це було вже дев’яте голосування парламенту за продовження цих термінів від початку повномасштабної війни.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Їхню дію кілька разів продовжували.