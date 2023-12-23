Міноборони планує запрошувати у військомат через електронні сповіщення – Умєров

Міністерство оборони України розглядає можливість розсилати військовозобов’язаним електронні сповіщення для запрошення у військкомати, розповів міністр оборони Рустем Умєров в інтерв’ю «Суспільному».

Він пояснив, що спершу інформацію про військовозобов’язаних із баз даних облікують і розділять на категорії.

«Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що – це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку – чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково», – пояснив міністр.

Як зазначив Умєров, подібні запрошення отримають чоловіки, які перебувають як в Україні, так і за кордоном.

«Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім», – зазначив міністр.

Умєров додав, що «Міноборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим».

У серпні президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про звільнення всіх обласних військкомів. Цьому передувала «всеохопна перевірка» територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військкоматів). Президент на початку серпня повідомив, що перевірка військкомів виявила багато зловживань, «відверто огидних».