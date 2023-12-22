Умєров повідомив про «продуктивну розмову» з міністром оборони США

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив деталі розмови із американським колегою Ллойдом Остіном.

«Провів продуктивну щотижневу розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Обговорювали останні події у сфері безпеки та оновлення структури майбутніх Збройних сил України і можливості коаліцій в рамках Контактної групи з питань оборони України», – написав Умєров у твітері.

Як повідомила раніше американська сторона, міністри обговорили поточну ситуацію в Україні, «пріоритети допомоги у сфері безпеки» та можливості «Рамштайну».

Розмова відбулася на тлі затримки допомоги Україні. Раніше Білому домі заявили, що планують цього місяця оголосити останній пакет допомоги Україні, на який залишились гроші і який не потребує схвалення додаткового фінансування з боку Конгресу США.

Прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні застрягло в Конгресі, де республіканці кажуть, що це має бути поєднано з посиленням міграційного контролю на кордоні США та Мексики. У Білому домі очікують, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для допомоги Україні у січні.

На саміті у грудні лідери ЄС мали намір схвалити надання Україні фінансової підтримки до 2027 року в розмірі 50 мільярдів євро. Проте Угорщина заблокувала цей пакет допомоги. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, лідери ЄС повернуться до цього питання наприкінці січня 2024 року.