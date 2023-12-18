Білий дім до кінця року планує виділити останній із наявного фінансування пакет допомоги Україні – Кірбі

Білий дім планує оголосити останній пакет допомоги Україні, на який залишились гроші і який не потребує схвалення додаткового фінансування з боку Конгресу США. Про це, як передає «Голос Америки», заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

«Цього місяця ми плануємо ще один пакет допомоги Україні… Після цього у нас більше не буде повноважень щодо поповнення, нам потрібно буде, щоб Конгрес діяв без зволікань», – сказав Кірбі.

Кірбі не вказав, яке саме обладнання буде в пакеті допомоги.

«У нас вистачає на один хороший пакет [допомоги], що саме в ньому буде і яка загальна сума, я не можу вам зараз сказати», – зауважив він.

Сума запланованого наступного пакету допомоги Україні не розголошується.

Раніше агенція Bloomberg повідомила, що днями Пентагон надіслав листа Конгресу, де вказує, що до 30 грудня у відомства вичерпаються кошти на військову допомогу Україні, якщо не буде затверджене нове фінансування. Повідомляється, що Міністерство оборони США зараз витрачає свої останні 1,07 мільярда доларів на купівлю нової зброї та обладнання, які замінять ті, що були вилучені зі запасів і відправлені в Україну.

Президент США Джо Байден намагається переконати законодавців – переважно республіканців –дозволити подальшу допомогу, зокрема Україні, на понад 60 млрд доларів.