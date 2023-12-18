Кошти на допомогу США Україні вичерпаються до 30 грудня – Bloomberg про попередження Пентагону

У Пентагоні попередили, що до 30 грудня у відомства вичерпаються кошти на військову допомогу Україні, якщо Конгрес не затвердить нове фінансування, передає агенція Bloomberg.

Міністерство оборони США зараз витрачає свої останні 1,07 мільярда доларів на купівлю нової зброї та обладнання, які замінять ті, що були вилучені зі запасів і відправлені в Україну, повідомив фінансовий інспектор Пентагону Майкл МакКорд у листі від 15 грудня, отриманому агенцією. Через 15 днів – 30 грудня – його рахунки будуть порожніми, пише Bloomberg.

У листі до керівників комітетів з питань оборонної політики та асигнувань Палати представників та Сенату МакКорд зазначив: щойно ці кошти будуть витрачені, відомство не матиме фінансування для допомоги Україні в галузі безпеки.

Водночас він додав, що за відсутності дій Конгресу зі схвалення додаткового пакету Україні Пентагон зможе профінансувати лише один додатковий пакет допомоги, «щоб захистити військову готовність США».

Раніше стало відомо, що законодавці Сенату повернуться до роботи 18 грудня, відклавши початок різдвяних канікул. Республіканці Палати представників все ж вирушили на різдвяні канікули, не взявшись за фінансування для України, але, як пише Bloomberg, у них є час, щоб домовитися про допомогу, коли вони повернуться після 1 січня.

12 грудня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила, про 200 мільйонів доларів військової допомоги Україні із американських запасів. У Держдепі уточнили, що пакет, серед іншого, включає засоби протиповітряної оборони, компоненти систем протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси та інше.

Нині залишається заблокованою американськими законодавцями ініційована Джо Байденом допомога Україні у понад 60 мільярдів доларів.