ЗСУ згортають «деякі операції» через брак снарядів і скорочення допомоги – Тарнавський

Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги», повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський у коментарі агентству Reuters.

«Є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими (снарядами) – це 122 мм, 152 мм. І сьогодні ці проблеми існують по всій лінії фронту. Обсяги, які ми маємо сьогодні, не є достатніми для нас сьогодні, враховуючи наші потреби. Тому ми їх перерозподіляємо. Ми переплановуємо завдання, які ми ставили перед собою, і робимо їх меншими, тому що нам потрібно їх забезпечити», – зазначив він.

Командувач уточнив, що «захисники на південно-східному фронті перейшли до оборони на одних ділянках, але намагаються наступати на інших».

Він додав, що російські війська» також стикаються з проблемами з боєприпасами», але не розкрив деталей.

Раніше стало відомо, що Сенат США, як очікується, відкладе початок різдвяних канікул у той час, коли тривають двопартійні переговори щодо безпеки кордону і надання додаткової допомоги Україні й Ізраїлю. Законодавці заявили, що Сенат повернеться до роботи в понеділок, 18 грудня, відклавши початок канікул.

Спікер Палати представників Конгресу від Республіканської партії Майк Джонсон, а також республіканці в Сенаті, де більшість мають демократи, неодноразово заявляли, що не голосуватимуть за пакет допомоги Україні й Ізраїлю, який не містить положень щодо захисту кордону США з Мексикою і змін у міграційному законодавстві.

Будь-яка угода, досягнута в Сенаті, також повинна отримати схвалення Палати представників, яку контролюють республіканці. Законодавці Палати представників залишили Вашингтон, як і було заплановано в четвер, щоб розпочати святкові канікули.

Протягом повномасштабного вторгнення Росії українські сили залежать від очолюваної США коаліції країн, яка надала зброю, а також економічну й соціальну допомогу на десятки мільярдів доларів. Зараз потік американської допомоги близький до виснаження – якщо Конгрес США не підтримає пропозиції президента Байдена.