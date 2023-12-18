Командувач ОСУВ «Таврія»: російські військові продовжують «активні піхотні атаки»

На Таврійському напрямку російські війська продовжують «активні піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації», повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

«Противник продовжує піхотні атаки - минулої доби активно задіював для їх підтримки бронетехніку та авіацію», – заявив командувач.

Він поінформував, що в операційній зоні ОСУВ «Таврія» минулої доби російські військові завдали 11 авіаударів, провели 38 бойових зіткнень та здійснили 691 артобстріл.

За словами командувача, українські військові «стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках».

«Загальні втрати ворога минулої доби склали 491 особа та 60 одиниць техніки, шестеро загарбників здалися у полон», - зазначив Тарнавський.

Зокрема, Сили оборони на Таврійському напрямку, знищили 10 танків, 19 ББМ, 8 артсистем, 1 РСЗВ, 1 БпЛА, 20 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки. Ще 50 одиниць техніки сил РФ.

13 грудня американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зауважував, що російські війська можуть проводити наступ у несприятливий час задля того, щоб це відбувалося на тлі тривалих дискусій на Заході про подальшу підтримку України.



«Можливо, російські війська проводять дорогі наступальні операції в несприятливий для наземних маневрів час, щоб приурочити потенційну зміну ініціативи на полі бою до постійних розмов на Заході про продовження підтримки України», – йшлося у звіті.

У ISW нагадали, що російські війська розпочали масштабну наступальну операцію з метою захоплення Авдіївки 10 жовтня і згодом активізували локальні наступальні операції в інших місцях на сході України, в той час як українські війська почали згортати контрнаступальні операції.