На Луганщині російські військові найчастіше атакують Макіївку – ОВА

За добу сили РФ спрямували по позиціях Сил оборони на території деокупованих населених пунктів Луганщини 534 снаряди, повідомив голова обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

«Левова частка штурмів противника була спрямована саме на Макіївку. Також важкі бойові дії точилися поблизу донецьких Тернів, які розташовані зовсім поряд – трохи південніше сіл нашої Красноріченської громади», – зазначив місцевий чиновник.

За словами Лисогора, під «щільний обстріл» потрапила, зокрема, Білогорівка.

Російські військові зазнають «суттєвих втрат», але постійно перекидають резерви на зазначені ділянки фронту, «не зменшуючи атакуючий тиск», інформує голова ОВА.

«Попри відсутність мобільного (та навіть дротового) зв’язку, деякі новини жителі Рубіжного отримують. До прикладу, про гастролерів-підрядників з Росії, які нещодавно заїхали до міста. Будувати вони нічого не збираються – лише обстежувати. Саме методи їхнього обстеження стали відомими на весь регіон. Бо роблять вони це поквартирно. А потім зникають – із речами, які сподобалися», – додав Лисогор.

У зведенні Генштабу ЗСУ йдеться, що протягом доби, 17 грудня, на фронті відбулося 64 бойових зіткнення.

За даними Генштабу, українські захисники відбили атаки російських сил на шістьох напрямках, найбільше – 27 – на Авдіївському. Крім цього напрямку, де загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку, війська РФ здійснювали атаки на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському і Запорізькому напрямках, повідомили у командуванні.

13 грудня американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зауважував, що російські війська можуть проводити наступ у несприятливий час задля того, щоб це відбувалося на тлі тривалих дискусій на Заході про подальшу підтримку України.



«Можливо, російські війська проводять дорогі наступальні операції в несприятливий для наземних маневрів час, щоб приурочити потенційну зміну ініціативи на полі бою до постійних розмов на Заході про продовження підтримки України», – йшлося у звіті.

У ISW нагадали, що російські війська розпочали масштабну наступальну операцію з метою захоплення Авдіївки 10 жовтня і згодом активізували локальні наступальні операції в інших місцях на сході України, в той час як українські війська почали згортати контрнаступальні операції.