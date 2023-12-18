Росія тримає два військові кораблі в Чорному морі – ВМС

Станом на 08:00 18 грудня на чергуванні в Чорному морі перебувають два російські військові кораблі, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України. Згідно з наведеними даними, носіїв крилатих ракет «Калібр» серед них немає.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі – чотири ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 16 ракет», – йдеться в повідомленні.

17 листопада речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив, що можливості сил РФ у Чорному морі останнім часом «значно зменшилися» завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені «триматися якнайдалі та значно обмежені у своїх діях». За його словами, російський флот зазнав «серйозних збитків» – зокрема, було знищено 15 кораблів, 12 – пошкоджено.

В осінньо-зимовий період шторми й негода змушують ракетоносії РФ укриватися в пунктах базування, пояснювали раніше українські військові.