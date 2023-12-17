Війська РФ зменшили активність на Авдіївському напрямку – Сили оборони

На Авдіївському напрямку зменшилась кількість бойових зіткнень, повідомив в ефірі телемарафону речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Якщо з середи по п’ятницю на Авдіївському напрямку фіксувалося близько 50 бойових зіткнень за добу, то за сьогодні (17 грудня – ред.), наприклад, бойових зіткнень на Авдіївському напрямку всього 17», – сказав він.

Штупун зазначив, що «при цьому ворог постійно змінює тактику, зокрема атакує вночі».

13 грудня американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зауважував, що російські війська можуть проводити наступ у несприятливий час задля того, щоб це відбувалося на тлі тривалих дискусій на Заході про подальшу підтримку України.



«Можливо, російські війська проводять дорогі наступальні операції в несприятливий для наземних маневрів час, щоб приурочити потенційну зміну ініціативи на полі бою до постійних розмов на Заході про продовження підтримки України», – йшлося у звіті.

У ISW нагадали, що російські війська розпочали масштабну наступальну операцію з метою захоплення Авдіївки 10 жовтня і згодом активізували локальні наступальні операції в інших місцях на сході України, в той час як українські війська почали згортати контрнаступальні операції.