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Українців попередили про небезпеку атаки «шахедами»

Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстративне фото
Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, ілюстративне фото

Увечері в неділю, 17 грудня, російські військові знову запустили по території України «шахеди» з південного напрямку, йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

О 19:52 Повітряні сили повідомили про російські безпілотники рухаються з Херсонщини у напрямку Миколаївщини.

Згодом стало відомо, що «шахед» рухається на Миколаївщині в напрямку Кривого Рогу.

О 20:17 у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях було оголошено загрозу застосування ударних БпЛА.

О 20:40 «шахед» рухався у напрямку Кропивницького, повітряну тривогу оголосили також на Черкащині.

О 21.55 у Повітряних силах повідомили, ударний безпілотник рухається на Черкащині в у західному напрямку.

Ввечері 16 грудня у низці областей України оголосили повітряну тривогу, а Повітряні сили попередили про загрозу ракетного удару й атаки ударних дронів.

Російські війська в ніч на 17 грудня атакували Україну крилатою ракетою «Іскандер-К», керованою авіаційною ракетою Х-59 і 20 ударними безпілотниками типу Shahed, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

За повідомленням, ракети запустили з окупованого Криму і окупованої частини Херсонщини, а дрони – з районів Приморсько-Ахтарська (Росія) і Чауда – в окупованому Криму.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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