Українців попередили про небезпеку атаки «шахедами»

Увечері в неділю, 17 грудня, російські військові знову запустили по території України «шахеди» з південного напрямку, йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

О 19:52 Повітряні сили повідомили про російські безпілотники рухаються з Херсонщини у напрямку Миколаївщини.

Згодом стало відомо, що «шахед» рухається на Миколаївщині в напрямку Кривого Рогу.

О 20:17 у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях було оголошено загрозу застосування ударних БпЛА.

О 20:40 «шахед» рухався у напрямку Кропивницького, повітряну тривогу оголосили також на Черкащині.

О 21.55 у Повітряних силах повідомили, ударний безпілотник рухається на Черкащині в у західному напрямку.

Ввечері 16 грудня у низці областей України оголосили повітряну тривогу, а Повітряні сили попередили про загрозу ракетного удару й атаки ударних дронів.

Російські війська в ніч на 17 грудня атакували Україну крилатою ракетою «Іскандер-К», керованою авіаційною ракетою Х-59 і 20 ударними безпілотниками типу Shahed, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

За повідомленням, ракети запустили з окупованого Криму і окупованої частини Херсонщини, а дрони – з районів Приморсько-Ахтарська (Росія) і Чауда – в окупованому Криму.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.