Війська РФ на Таврійському напрямку продовжують піхотні атаки і збільшили активність артилерії – Тарнавський

На Таврійському напрямку російські війська продовжують активні піхотні атаки і збільшили активність артилерії, повідомив вранці 17 грудня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

«Ворог продовжує активні піхотні атаки і збільшив активність артилерійських підрозділів. Задіює для підтримки піхоти бронетехніку й авіацію. Так, вчора російські загарбники в операційній зоні ОСУВ «Таврія» завдали 1 ракетного, 13 авіаударів, провели 55 бойових зіткнень та здійснили 1044 артобстріли. Наші воїни стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках», – написав у телеграмі Тарнавський, у зоні відповідальності якого – Авдіївка, Мар’їнка, Вугледар і Роботине.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 89 бойових зіткнень, українські військові відбили атаки російських сил на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Запорізькому напрямках.

13 грудня американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зауважував, що російські війська можуть проводити наступ у несприятливий час задля того, щоб це відбувалося на тлі тривалих дискусій на Заході про подальшу підтримку України.



«Можливо, російські війська проводять дорогі наступальні операції в несприятливий для наземних маневрів час, щоб приурочити потенційну зміну ініціативи на полі бою до постійних розмов на Заході про продовження підтримки України», – йшлося у звіті.

У ISW нагадали, що російські війська розпочали масштабну наступальну операцію з метою захоплення Авдіївки 10 жовтня і згодом активізували локальні наступальні операції в інших місцях на сході України, в той час як українські війська почали згортати контрнаступальні операції.

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