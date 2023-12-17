Генштаб повідомив про 89 бойових зіткнень на фронті

Протягом минулої доби на фронті відбулося 89 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 17 грудня.

«Загалом ворог завдав чотири ракетних і 72 авіаційних удари, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі зауважили, що минулої доби українські військові відбили атаки російських сил на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Запорізькому напрямках.

«Водночас на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі й техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника», – йдеться в повідомленні.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив вдень 15 грудня в телеграмі, що армія Росії три дні поспіль здійснювала близько 80 штурмових дій щодобово в зоні його відповідальності, більшість з них – на Донецькому напрямку.

«Штурмові групи здебільшого до 20 осіб. Діють, зокрема, і за підтримки бронетехніки. Вчора знову відбулося збільшення кількості авіаударів, ворог застосовує авіабомби», – наголосив бригадний генерал.

У зоні відповідальності Тарнавського – Авдіївка, Мар’їнка, Вугледар та Роботине. Саме на перших двох напрямках – це захід від окупованого Донецька – український Генштаб фіксує загострення вже кілька діб.

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13 грудня американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зауважував, що російські війська можуть проводити наступ у несприятливий час задля того, щоб це відбувалося на тлі тривалих дискусій на Заході про подальшу підтримку України.



«Можливо, російські війська проводять дорогі наступальні операції в несприятливий для наземних маневрів час, щоб приурочити потенційну зміну ініціативи на полі бою до постійних розмов на Заході про продовження підтримки України», – йшлося у звіті.

У ISW нагадали, що російські війська розпочали масштабну наступальну операцію з метою захоплення Авдіївки 10 жовтня і згодом активізували локальні наступальні операції в інших місцях на сході України, в той час як українські війська почали згортати контрнаступальні операції.

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