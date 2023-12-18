Українські сили відбили атаки військ РФ на шістьох напрямках, за добу було 64 зіткнення – Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення, повідомив у ранковому зведенні 18 грудня Генеральний штаб Збройних сил України.

«Загалом ворог завдав 2 ракетних і 29 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, українські захисники відбили атаки російських сил на шістьох напрямках, найбільше – 27 – на Авдіївському. Крім цього напрямку, де загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку, війська РФ здійснювали атаки на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському і Запорізькому напрямках, повідомили у командуванні.

«Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах ворога», – йдеться в повідомленні.

Напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський, у зоні відповідальності якого – Авдіївка, Мар’їнка, Вугледар і Роботине, повідомив, що на Таврійському напрямку російські війська продовжують активні піхотні атаки і збільшили активність артилерії.

13 грудня американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зауважував, що російські війська можуть проводити наступ у несприятливий час задля того, щоб це відбувалося на тлі тривалих дискусій на Заході про подальшу підтримку України.



«Можливо, російські війська проводять дорогі наступальні операції в несприятливий для наземних маневрів час, щоб приурочити потенційну зміну ініціативи на полі бою до постійних розмов на Заході про продовження підтримки України», – йшлося у звіті.

У ISW нагадали, що російські війська розпочали масштабну наступальну операцію з метою захоплення Авдіївки 10 жовтня і згодом активізували локальні наступальні операції в інших місцях на сході України, в той час як українські війська почали згортати контрнаступальні операції.

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