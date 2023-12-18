На Донеччині за добу через російські обстріли поранена одна людина – ОВА

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів була поранена одна людина, повідомила обласна військова адміністрація.

«На Волноваському напрямку зафіксовано хаотичні обстріли Вугледарської громади. На Донецькому напрямку одна людина поранена в Авдіївці. У Мар’їнській громаді обстріляні Красногорівка, Новомихайлівка, Єлизаветівка і Побєда. На Горлівському напрямку в Часовоярській громаді пошкоджені будинок і промислова будівля. На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади. Зафіксовано 9 обстрілів Лиманської громади», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, загалом від початку повномасштабної війни на Донеччині загинула 1791 людина, поранені – 4381. Ці дані не включають жертв у Маріуполі і Волновасі, де, за повідомленнями, могли загинути десятки тисяч людей.

Російські війська щодня обстрілюють з різних видів озброєння регіони України. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.