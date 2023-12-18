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Росія «найбільш активно» використовує своїх диверсантів на Сумщині – Демченко

Останнім часом Росія «найбільш активно» використовує своїх диверсантів на Сумщині, повідомив Андрій Демченко
Останнім часом Росія «найбільш активно» використовує своїх диверсантів на Сумщині, повідомив Андрій Демченко

Останнім часом Росія «найбільш активно» використовує своїх диверсантів на Сумщині, повідомив під час телемарафону речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

Також, за його словами, «останнім часом ворог активізувався і на Харківському напрямку».

Демченко нагадав, що минулого тижня було відбито спробу ДРГ зайти на Сумському напрямку. Крім того, за його словами, було викрито ще дві російських диверсійно-розвідувальні групи на Харківщині.

«На щастя, вчасно зреагували, відкрили вогонь. І вони відійшли за лінію держкордону. Всіма своїми діями ворог намагається демонструвати перевагу на цьому напрямку. Одне з їхніх завдань, щоб Україна тримала там певну частину сил, що не могли перекинути частини на важливіших напрямків, де ведуться повномасштабні бойові дії», – зауважив речник.

Раніше командувач Об’єднаних сил ЗСУ заявляв про посилення північного кордону України особовим складом і бойовою технікою задля протидії диверсантам.

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