Росія «найбільш активно» використовує своїх диверсантів на Сумщині – Демченко

Останнім часом Росія «найбільш активно» використовує своїх диверсантів на Сумщині, повідомив під час телемарафону речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

Також, за його словами, «останнім часом ворог активізувався і на Харківському напрямку».

Демченко нагадав, що минулого тижня було відбито спробу ДРГ зайти на Сумському напрямку. Крім того, за його словами, було викрито ще дві російських диверсійно-розвідувальні групи на Харківщині.

«На щастя, вчасно зреагували, відкрили вогонь. І вони відійшли за лінію держкордону. Всіма своїми діями ворог намагається демонструвати перевагу на цьому напрямку. Одне з їхніх завдань, щоб Україна тримала там певну частину сил, що не могли перекинути частини на важливіших напрямків, де ведуться повномасштабні бойові дії», – зауважив речник.

Раніше командувач Об’єднаних сил ЗСУ заявляв про посилення північного кордону України особовим складом і бойовою технікою задля протидії диверсантам.