Генштаб підтвердив виявлення пристроїв для прослуховування у кабінетах, призначених для роботи Залужного

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що під час планової перевірки приміщень 17 грудня «в одному з місць дислокації» виявили «елементи обладнання для зняття інформації».

«Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача Збройних сил України і працівників Апарату забезпечення його діяльності. З метою встановлення обставин вказаної події, її наслідків й осіб до неї причетних повідомлено Службу безпеки України», – йдеться в повідомленні.

Напередодні Служба безпеки України повідомила, що відкрила кримінальне провадження через «прослушку» головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

«Провадження відкрито за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України», – кажуть у СБУ.

У відомстві також розповіли, що «техніку виявили не безпосередньо в кабінеті Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватися ним для роботи».

За попередніми даними, «виявлений пристрій перебував у неробочому стані».

«Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу», – йшлося у повідомленні.

Раніше українські ЗМІ з посиланнями на джерела повідомили, що у кабінеті Залужного знайшли «прослушку».

РБК-Україна писало, що пристрій знайшли 17 грудня – він з елементів «невстановленого зразка», тому хто його встановив, поки незрозуміло.