СБУ відкрила кримінальне провадження через «прослушку» Залужного

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через «прослушку» головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

«Провадження відкрито за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України», – кажуть у СБУ.

У відомстві також розповіли, що «техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Залужного, а у одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи».

За попередніми даними, «виявлений пристрій перебував у неробочому стані».

«Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу», – йдеться у повідомленні.

Раніше українські ЗМІ з посиланнями на джерела повідомили, що у кабінеті Залужного знайшли «прослушку».

РБК-Україна пише, що пристрій знайшли 17 грудня – він з елементів «невстановленого зразка», тому хто його встановив, поки незрозуміло.