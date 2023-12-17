Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

СБУ відкрила кримінальне провадження через «прослушку» Залужного

Служба безпеки України відкрила справу через «прослушку» головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
Служба безпеки України відкрила справу через «прослушку» головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через «прослушку» головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

«Провадження відкрито за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України», – кажуть у СБУ.

У відомстві також розповіли, що «техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Залужного, а у одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи».

За попередніми даними, «виявлений пристрій перебував у неробочому стані».

«Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу», – йдеться у повідомленні.

Раніше українські ЗМІ з посиланнями на джерела повідомили, що у кабінеті Залужного знайшли «прослушку».

РБК-Україна пише, що пристрій знайшли 17 грудня – він з елементів «невстановленого зразка», тому хто його встановив, поки незрозуміло.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG