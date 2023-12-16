«Одна з наймасштабніших»: розвідка Британії щодо кібератаки на «Київстар»

Кібератака на мобільний оператор «Київстар» була «однією з найдеструктивніших подібних операцій від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну», йдеться в повідомленні розвідки Британії 16 грудня.

У Міністерстві оборони Британії нагадали, що 12 грудня найбільший оператор мобільного зв'язку в Україні «Київстар», який забезпечує мобільним зв’язком та домашнім інтернетом понад половину населення, зазнав кібератаки. Її наслідки тривали щонайменше дві доби.

Розвідники кажуть, що серед іншого, користувачі залишилось без мобільного зв’язку та можливості користуватися інтернетом. Кібератака також вивела з ладу сирени повітряної тривоги, деякі банки, банкомати й торгові термінали.

«З огляду на те, що постраждали українські урядові ресурси та екстрені служби, цей інцидент, ймовірно, є однією з наймасштабніших деструктивних кібератак на українські мережі з початку повномасштабного російського вторгнення», – підсумували в розвідці.

У роботі мобільного оператора «Київстар» уранці 12 грудня стався «технічний збій». Через це, як попередили в компанії, «можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази». Згодом у компанії повідомили про хакерську атаку.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар».

«Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ», – повідомили Радіо Свобода в СБУ.

У СБУ кажуть, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань, яке є підрозділом російського ГРУ.

Від початку повномасштабної війни мобільні оператори запровадили систему безкоштовного внутрішнього роумінгу. Якщо один з операторів недоступний, користувачі можуть перейти у мережу іншого. Після збою абоненти «Київстар» не могли скористатися цієї послугою.