«Київстар» не працює з ночі 12 грудня, «спеціалісти працюють над усуненням проблеми»

У роботі мобільного оператора «Київстар» 12 грудня стався «технічний збій», повідомила компанія в соцмережах зранку у вівторок. Через це «можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази», визнали у «Київстарі».

«Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння», – йдеться в повідомленні.

Станом на 10:30 робота оператора не відновлена, користувачі мережі з більшості регіонів України повідомляють про недоступність сервісу.

Від початку повномасштабної війни мобільні оператори запровадили систему безкоштовного внутрішнього роумінгу. Якщо один з операторів недоступний, користувачі можуть перейти у мережу іншого оператора та далі користуватися послугами. Для цього в налаштуваннях телефона треба прибрати автоматичний вибір мережі та обрати вручну таку, що доступна у вашій місцевості.

Проте в разі масового підключення абонентів до іншої мережі в неї теж можуть виникнути проблеми зі звʼязком.