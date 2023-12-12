У «Київстарі» збій у мережі пояснили хакерською атакою

У компанії «Київстар» збій у мережі пояснили хакерською атакою.



«Сьогодні вранці ми стали мішенню потужної хакерської атаки. Вона спричинила технічний збій, у результаті якого тимчасово недоступні послуги: мобільного зв’язку, доступу в інтернет», – йдеться у повідомленні.

У компанії додають, що внаслідок атаки персональні дані абонентів не скомпрометовані.

У роботі мобільного оператора «Київстар» 12 грудня стався «технічний збій».Через це, як попередили в компанії, «можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази».

Віцепремʼєр Олександр Кубраков повідомив ЗМІ, що мобільний оператор «Київстар» відновить роботу за чотири-пʼять годин.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що через проблеми зі зв’язком мобільної мережі «Київстар» українці можуть зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби в найближчому управлінні поліції або пожежній частині. За його словами, екстрені номери 101, 102, 112 працюють у штатному режимі.

Від початку повномасштабної війни мобільні оператори запровадили систему безкоштовного внутрішнього роумінгу. Якщо один з операторів недоступний, користувачі можуть перейти у мережу іншого.

Мобільний оператор «Vodafone Ukraine» повідомив про велику кількість звернень від абонентів КС в кол-центри щодо послуги нацроумінгу.



«На нашому боці послуга працює коректно. Принаймні бачимо абонентів lifecell, зареєстрованих у нашій мережі за допомогою послуги національного роумінгу. Ми вже повідомили про це колегам з Київстар», – заявили у компанії.