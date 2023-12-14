Мережу «Домашнього інтернету» відновлено на 93% – Kyivstar

Оператор зв’язку «Київстар», який 12 грудня призупинив роботу своїх сервісів після хакерської атаки, повідомили, що станом на сьогодні мережа «Домашнього інтернету» відновлено на 93%.

«В деяких населених пунктах все ще виникають короткочасні складнощі зі зв'язком, але наші спеціалісти їх усувають. Перепрошуємо за незручності та працюємо далі. Відновлення після масштабної хакерської атаки – це складний процес. Але ми продовжуємо співпрацю з СБУ та іншими органами державної влади для з1ясування всіх деталей», – йдеться в повідомленні на сторінці компанії у фейсбуці.

Оператор обіцяє, «як тільки мережа стабільно запрацює, ми підготуємо компенсації для абонентів, які не мали зв’язку».

Ввечері середи «Київстар» повідомив про включення голосового звʼязку по всій країні.

У роботі мобільного оператора «Київстар» уранці 12 грудня стався «технічний збій». Через це, як попередили в компанії, «можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази». Згодом у компанії повідомили про хакерську атаку.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар».

«Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ», – повідомили Радіо Свобода в СБУ.

У СБУ кажуть, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань, яке є підрозділом російського ГРУ.

Від початку повномасштабної війни мобільні оператори запровадили систему безкоштовного внутрішнього роумінгу. Якщо один з операторів недоступний, користувачі можуть перейти у мережу іншого. Після збою абоненти «Київстар» не могли скористатися цієї послугою.