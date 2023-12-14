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Мережу «Домашнього інтернету» відновлено на 93% – Kyivstar

Оператор обіцяє, «як тільки мережа стабільно запрацює, ми підготуємо компенсації для абонентів, які не мали зв’язку»
Оператор обіцяє, «як тільки мережа стабільно запрацює, ми підготуємо компенсації для абонентів, які не мали зв’язку»

Оператор зв’язку «Київстар», який 12 грудня призупинив роботу своїх сервісів після хакерської атаки, повідомили, що станом на сьогодні мережа «Домашнього інтернету» відновлено на 93%.

«В деяких населених пунктах все ще виникають короткочасні складнощі зі зв'язком, але наші спеціалісти їх усувають. Перепрошуємо за незручності та працюємо далі. Відновлення після масштабної хакерської атаки – це складний процес. Але ми продовжуємо співпрацю з СБУ та іншими органами державної влади для з1ясування всіх деталей», – йдеться в повідомленні на сторінці компанії у фейсбуці.

Оператор обіцяє, «як тільки мережа стабільно запрацює, ми підготуємо компенсації для абонентів, які не мали зв’язку».

Ввечері середи «Київстар» повідомив про включення голосового звʼязку по всій країні.

У роботі мобільного оператора «Київстар» уранці 12 грудня стався «технічний збій». Через це, як попередили в компанії, «можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази». Згодом у компанії повідомили про хакерську атаку.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар».

«Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ», – повідомили Радіо Свобода в СБУ.

У СБУ кажуть, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань, яке є підрозділом російського ГРУ.

Від початку повномасштабної війни мобільні оператори запровадили систему безкоштовного внутрішнього роумінгу. Якщо один з операторів недоступний, користувачі можуть перейти у мережу іншого. Після збою абоненти «Київстар» не могли скористатися цієї послугою.

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