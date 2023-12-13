СБУ допомагає «Київстару» відновити роботу мережу – сьогодні планують розпочати запуск мобільного зв’язку

Кіберфахівці Служби безпеки України та спеціалісти «Київстару» продовжують роботи з відновлення мережі після вчорашньої хакерської атаки.



За попередніми розрахунками, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.



У СБУ зауважують, що цифровій інфраструктурі «Київстару» було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки потребує часу.



«Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ(більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності», – йдеться у повідомленні.



СБУ продовжує документувати кібератаку по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин.

«Київстар» сьогодні оновлень не давав щодо відновлення роботи. Але напередодні оператор мобільного зв’язку заявив, що після масштабного збою частково відновив роботу послуг фіксованого зв’язку, а «остаточно завершити роботу» з відновлення інших послуг планують протягом дня 13 грудня.

У роботі мобільного оператора «Київстар» 12 грудня стався «технічний збій». Через це, як попередили в компанії, «можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази». Згодом у компанії повідомили про хакерську атаку.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар».

«Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ», – повідомили Радіо Свобода в СБУ.

Президент компанії Олександр Комаров розповів, що метою атаки було руйнування ІТ-інфраструктури «Київстар».