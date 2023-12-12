«Київстар» розраховує відновити надання послуг 13 грудня

Оператор мобільного зв’язку «Київстар» заявив, що після масштабного збою частково відновив роботу послуг фіксованого зв’язку, а «остаточно завершити роботу» з відновлення інших послуг планують протягом дня 13 грудня.

«Стан мережі на 20:00 12 грудня 2023 року спеціалісти компанії частково відновили роботу послуг фіксованого зв`язку. Зараз спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг і зроблять все можливе, щоби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року. Відновлення сервісів може відбуватися поступово, про що ми повідомлятимемо додатково», – йдеться в повідомленні компанії.

Там додали, що після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатися сервісами компанії, «обов’язково отримають компенсації».

У роботі мобільного оператора «Київстар» 12 грудня стався «технічний збій». Через це, як попередили в компанії, «можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази».

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар».

«Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ», – повідомили Радіо Свобода в СБУ.

Президент компанії Олександр Комаров розповів, що метою атаки було руйнування ІТ-інфраструктури «Київстар».