В Україні від початку 2022 року зафіксували майже 4000 кіберінцидентів – уряд США

В Україні команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA від січня 2022 року до вересня 2023-го зафіксувала майже чотири тисячі кіберінцидентів, повідомила, виступаючи на конференції з катастрофічних кіберзагроз у Нью-Йорку, заступниця міністра фінансів США Грем Стіл.

За її словами, це втричі більше, ніж у період до повномасштабного вторгнення.

Стіл зазначила, що протягом кількох тижнів після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року російські державні кіберактори здійснили хвилю кібератак на українську інфраструктуру, включно з кількома атаками на фінансові компанії.

Вона додала, що Росія координувала руйнівні кібератаки, спрямовані проти України, проникнення в мережу і шпигунство в країнах, які сприймаються як союзники України, а також операції кібервпливу на людей у всьому світі.

Кіберактивність у контексті російсько-українського конфлікту не обмежується «урядовими акторами», зазначила заступниця міністра фінансів США.

«Ми помітили, що недержавні кіберактори з обох сторін конфлікту атакували широкий спектр організацій, у тому числі в секторі фінансових послуг, за допомогою відносно нескладних інцидентів, відомих як розподілені атаки на відмову в обслуговуванні (DDOS)», – сказала Стіл.

У травні Україна офіційно приєдналася до центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE).

Станом на травень, як повідомляли у Держспецзв’язку, від початку 2023 року команда CERT-UA відбила й опрацювала 700 кіберінцидентів, третина із них – це атаки на органи влади.