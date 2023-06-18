Велика Британія заявила про розширення програми допомоги з кіберзахисту України.



Як повідомляє пресслужба британського уряду, Лондон надасть ще 16 мільйонів фунтів стерлінгів (20,5 мільйона доларів) у вигляді фінансування з потенційним надходженням ще 9 мільйонів фунтів стерлінгів від міжнародних союзників.



За повідомленням, пакет, який доповнює 6,35 мільйона фунтів стерлінгів, оголошених минулого року, дозволить Україні краще захистити свою критично важливу національну інфраструктуру від руйнівних атак Росії.



Україна успішно відбила низку кібератак російських військ, включаючи приховані атаки шпигунського програмного забезпечення, додають у британському уряді.

У травні Україна офіційно приєдналася до центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE).

Станом на травень, як повідомляли у Держспецзв’язку, від початку 2023 року команда CERT-UA відбила й опрацювала 700 кіберінцидентів, третина із них – це атаки на органи влади.