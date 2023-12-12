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«Київстар»: метою атаки було руйнування ІТ-інфраструктури, терміни відновлення поки невідомі

Ознак витоку даних користувачів, за словами голови компанії, наразі немає
Ознак витоку даних користувачів, за словами голови компанії, наразі немає

Оператор мобільного зв’язку «Київстар» наразі не має даних про те, скільки часу знадобиться для усунення наслідків хакерської атаки – про це заявив президент компанії Олександр Комаров в ефірі національного телемарафону 12 грудня.

«Київстар ще не повідомляв ні про які терміни насправді. Дуже потужна хакерська атака на віртуальну інфраструктуру компанії, частково зруйнована ІТ-інфраструктура. Ми ще зараз в опрацюванні питання, скільки часу займе відновлення. Тому жодних заяв таких ми ще не робили», – сказав він.

За словами Комарова, атака мала на меті «максимально можливе руйнування віртуальної ІТ-інфраструктури» компанії. Водночас ознак витоку даних користувачів, за його словами, наразі немає:

«Ми не бачимо жодних витоків персональних даних із мережі Київстар. Загалом у нормальній ситуації це досить видима картина, коли у вас починають скачувати якісь дані з мережі. Жодних таких ознак немає. Наш висновок поки що – що ціллю було руйнування інфраструктури. І я так скажу, що вони частково досягли цієї мети за рахунок реагування співробітниками Київстар».

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Голова компанії пояснив, що оператор не зміг завадити атаці на віртуальному рівні, тому виключав мережу фізично:

«Коли у вас навіть ваші ІТ-спеціалісти не мають доступу до ваших систем, тому що весь периметр, який захищається спеціальною директорією, де прописані всі права, повністю зруйнований, нам потрібно діяти на фізичному рівні, підключаючись через патч-коди до кожного елементу мережі, щоб зрозуміти рівень руйнування мережі на поточний час».

Крім того, національний роумінг також не працює через часткове пошкодження систем HLR/HSS – реєстрів, у яких розташовані абонентські дані.

«Вони заблоковані і тому не може бути доступу до національного роумінгу. Ми зараз не пускаємо в систему зовнішні контакти, навіть якщо вони верифіковані як наші партнери», – додав президент компанії.

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Водночас він зазначив, що постачальники обладнання оператора зараз залучені до усунення проблеми. Компанія наразі не надає послуги з мобільного зв’язку та мобільного інтернету.

«Частково працює фіксована мережа, але, якщо ми не виправимо ситуацію, то вона перестане працювати протягом 8-12 наступних годин… Ми робимо все, щоб відновити (роботу – ред.). Думаю, що в наступні декілька годин в нас буде більш-менш високоймовірно розуміння, скільки часу займе відновлення зв’язку, і ми миттєво зробимо відповідний стейтмент», – припустив Комаров.

У роботі мобільного оператора «Київстар» 12 грудня стався «технічний збій». Через це, як попередили в компанії, «можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази».

Раніше віцепремʼєр Олександр Кубраков повідомив ЗМІ, що мобільний оператор «Київстар» відновить роботу за чотири-пʼять годин.

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