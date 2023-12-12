«Київстар»: метою атаки було руйнування ІТ-інфраструктури, терміни відновлення поки невідомі

Оператор мобільного зв’язку «Київстар» наразі не має даних про те, скільки часу знадобиться для усунення наслідків хакерської атаки – про це заявив президент компанії Олександр Комаров в ефірі національного телемарафону 12 грудня.

«Київстар ще не повідомляв ні про які терміни насправді. Дуже потужна хакерська атака на віртуальну інфраструктуру компанії, частково зруйнована ІТ-інфраструктура. Ми ще зараз в опрацюванні питання, скільки часу займе відновлення. Тому жодних заяв таких ми ще не робили», – сказав він.

За словами Комарова, атака мала на меті «максимально можливе руйнування віртуальної ІТ-інфраструктури» компанії. Водночас ознак витоку даних користувачів, за його словами, наразі немає:

«Ми не бачимо жодних витоків персональних даних із мережі Київстар. Загалом у нормальній ситуації це досить видима картина, коли у вас починають скачувати якісь дані з мережі. Жодних таких ознак немає. Наш висновок поки що – що ціллю було руйнування інфраструктури. І я так скажу, що вони частково досягли цієї мети за рахунок реагування співробітниками Київстар».

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Голова компанії пояснив, що оператор не зміг завадити атаці на віртуальному рівні, тому виключав мережу фізично:

«Коли у вас навіть ваші ІТ-спеціалісти не мають доступу до ваших систем, тому що весь периметр, який захищається спеціальною директорією, де прописані всі права, повністю зруйнований, нам потрібно діяти на фізичному рівні, підключаючись через патч-коди до кожного елементу мережі, щоб зрозуміти рівень руйнування мережі на поточний час».

Крім того, національний роумінг також не працює через часткове пошкодження систем HLR/HSS – реєстрів, у яких розташовані абонентські дані.

«Вони заблоковані і тому не може бути доступу до національного роумінгу. Ми зараз не пускаємо в систему зовнішні контакти, навіть якщо вони верифіковані як наші партнери», – додав президент компанії.

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Водночас він зазначив, що постачальники обладнання оператора зараз залучені до усунення проблеми. Компанія наразі не надає послуги з мобільного зв’язку та мобільного інтернету.

«Частково працює фіксована мережа, але, якщо ми не виправимо ситуацію, то вона перестане працювати протягом 8-12 наступних годин… Ми робимо все, щоб відновити (роботу – ред.). Думаю, що в наступні декілька годин в нас буде більш-менш високоймовірно розуміння, скільки часу займе відновлення зв’язку, і ми миттєво зробимо відповідний стейтмент», – припустив Комаров.

У роботі мобільного оператора «Київстар» 12 грудня стався «технічний збій». Через це, як попередили в компанії, «можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази».

Раніше віцепремʼєр Олександр Кубраков повідомив ЗМІ, що мобільний оператор «Київстар» відновить роботу за чотири-пʼять годин.