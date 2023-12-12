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Хакерську атаку на Monobank відбили – Гороховський

Близько 13:00 Олег Гороховський заявив про масовану DDoS-атаку на Monobank.
Близько 13:00 Олег Гороховський заявив про масовану DDoS-атаку на Monobank.

Масовану хакерську атаку на Monobank відбили, повідомив співзасновник інтернет-банку Олег Гороховський.

«Відбили. Моно – броня», – написав він у телеграмі.

Близько 13:00 Гороховський заявив про масовану DDoS-атаку на Monobank.

Перед цим мобільний оператор «Київстар» заявив, що «технічний збій» у мережі стався через хакерську атаку. Через збій для користувачів недоступні послуги мобільного зв’язку та доступу до інтернету.

Найбільший за розмірами активів український банк «Приватбанк» попередив, що через труднощі в роботі «Київстар» деякі POS-термінали, банкомати та термінали самообслуговування банку можуть працювати нестабільно або не мати зв’язку.

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