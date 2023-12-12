Гороховський повідомив про масовану хакерську атаку на Monobank

Співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив про масовану хакерську атаку на інтернет-банк.



«Масована DDoS атака на моно. Об’єкт атаки: точки входу на Amazon (Банки, сайт). Все під контролем», – написав він у телеграмі.

У роботі мобільного оператора «Київстар» 12 грудня стався «технічний збій». Через це, як попередили в компанії, «можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази». Згодом у компанії заявили, що причиною зброю стала хакерська атака.

Найбільший за розмірами активів український банк «Приватбанк» попередив, що через труднощі в роботі «Київстар» деякі POS-термінали, банкомати та термінали самообслуговування банку можуть працювати нестабільно або не мати зв’язку.