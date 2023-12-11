Найбільший у світі хостинг сповістив клієнтів із Росії про розірвання контрактів

Найбільший у світі хостинг-провайдер GoDaddy повідомив клієнтів із Росії про розрив контрактів протягом трьох тижнів. Повідомлення публікують у мережі власники сайтів, одне з них одержав і кореспондент російської служби Радіо Свобода.

GoDaddy надає клієнтам процесорні потужності та сховища для розміщення інтернет-сайтів у мережі та реєструє доменні імена. Компанія розміщує, за різними оцінками, від 15 до 19 відсотків світових веб-сайтів. У розісланому листі зазначено, що послуги клієнтам, пов’язаним із Росією, перестануть надавати 31 грудня.

«За нашими даними, ви або контактна особа, зазначена у вашому обліковому записі, можете перебувати в Російській Федерації. Якщо наші дані вірні, ваш обліковий запис (облікові записи) та/або дотичний продукт (продукти) будуть припинені з 31 грудня 2023 року», – йдеться в листі.

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Провайдер додав, що доступ клієнтів у Росії до всіх даних і розміщеного контенту також буде припинений 31 грудня, і компанія не зможе надати їм резервні копії:

«Ви не зможете отримати доступ до свого облікового запису та/або дотичного продукту після припинення їхньої дії».

У листі не зазначено, з чим пов’язане ухвалене рішення і якої кількості клієнтів воно торкнеться. Радіо Свобода надіслало запит провайдеру.

Раніше, 8 грудня, про розірвання контрактів клієнтів із Росії попередив великий німецький хостинг Hetzner. У тому числі повідомлення про розірвання отримали сайт Agentura.ru, що пише про російські спецслужби, і розслідувальний проєкт «Хроніки». У компанії не пояснили своїх дій, писало видання «Агентство».