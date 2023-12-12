СБУ розслідує кібератаку на «Київстар», серед версій: причетність російських спецслужб

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на одного оператора мобільного зв’язку «Київстар» – про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі відомства.

Провадження відкрили за вісьмома статтями:

несанкціоноване втручання в роботу інформаційних мереж

створення шкідливого програмного забезпечення

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

державна зрада

диверсія

ведення агресивної війни

порушення законів та звичаїв війни

участь у злочинній організації

«Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ», – зазначили в Службі.

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Відомство додає, що одразу після атаки у офіси «Київстар» виїхала оперативно-слідча група СБУ, яка документує всі її обставини. Також на місці працюють кіберфахівці СБУ, які надають допомогу співробітникам компанії й і «координують зусилля всіх державних установ для якнайшвидшого відновлення мережі».

Раніше президент компанії Олександр Комаров розповів, що метою атаки було руйнування ІТ-інфраструктури «Київстар».

У роботі мобільного оператора «Київстар» 12 грудня стався «технічний збій». Через це, як попередили в компанії, «можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази».