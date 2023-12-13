«Київстар» офіційно підтвердив відновлення голосового звʼязку

Компанія «Київстар» увечері 13 грудня офіційно підтвердила відновлення звʼязку після здійсненої 12 грудня кібератаки.

«Зараз, о 18:00, наша команда розпочала включення голосового звʼязку по всій Україні. І ми неймовірно радіємо, що зв’язок починає з’являтись, і ви можете зателефонувати рідним. Відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі. У такому випадку рекомендуємо:

перезавантажити телефони;

відключити послугу VoLTE в налаштуваннях телефону.

Наразі ми працюємо над відновленням передачі даних та SMS і сподіваємось, що вони також будуть доступні протягом доби. Після повного відновлення мережі ми обіцяємо підготувати компенсації всім абонентам та корпоративним клієнтам, які не могли скористатись сервісами компанії», – ідеться в повідомленні.

Про відновлення роботи мобільного оператора користувачі «Київстар» почали повідомляти після 17:00 13 грудня.

У роботі мобільного оператора «Київстар» уранці 12 грудня стався «технічний збій». Через це, як попередили в компанії, «можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази». Згодом у компанії повідомили про хакерську атаку.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар».

«Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ», – повідомили Радіо Свобода в СБУ.

У СБУ кажуть, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань, яке є підрозділом російського ГРУ.

«Київстар» заявив, що після масштабного збою частково відновив роботу послуг фіксованого зв’язку, а «остаточно завершити роботу» з відновлення інших послуг планують протягом дня 13 грудня.

Від початку повномасштабної війни мобільні оператори запровадили систему безкоштовного внутрішнього роумінгу. Якщо один з операторів недоступний, користувачі можуть перейти у мережу іншого. Після збою абоненти «Київстар» не могли скористатися цієї послугою.