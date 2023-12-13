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МВС попереджає: шахраї створюють фейкові канали «Київстару» з буцімто компенсаціями від оператора

Шахраї розсилають абонентам шкідливі посилання
Шахраї розсилають абонентам шкідливі посилання

Шахраї створили нову фішингову схему зі створенням фейкових ботів оператора зв’язку «Київстар», який призупинив роботу своїх сервісів після хакерської атаки, застерігають у Міністерстві внутрішніх справ України.

«Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку Kyivstar. Шахраї поширюють фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора», – попереджає МВС.

За інформацією відомства, шахраї пропонують абоненту перейти за посиланням і зареєструватися, щоб одержати гроші, натомість отримують у такий спосіб доступ до сторінок у соцмережах і онлайн-банкінгу.

У роботі мобільного оператора «Київстар» 12 грудня стався «технічний збій». Через це, як попередили в компанії, «можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази». Згодом у компанії повідомили про хакерську атаку.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар».

«Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ», – повідомили Радіо Свобода в СБУ.

У СБУ кажуть, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань, яке є підрозділом російського ГРУ.

«Київстар» заявив, що після масштабного збою частково відновив роботу послуг фіксованого зв’язку, а «остаточно завершити роботу» з відновлення інших послуг планують протягом дня 13 грудня.

Від початку повномасштабної війни мобільні оператори запровадили систему безкоштовного внутрішнього роумінгу. Якщо один з операторів недоступний, користувачі можуть перейти у мережу іншого. Після збою абоненти «Київстар» не могли скористатися цієї послугою.

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