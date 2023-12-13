МВС попереджає: шахраї створюють фейкові канали «Київстару» з буцімто компенсаціями від оператора

Шахраї створили нову фішингову схему зі створенням фейкових ботів оператора зв’язку «Київстар», який призупинив роботу своїх сервісів після хакерської атаки, застерігають у Міністерстві внутрішніх справ України.

«Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку Kyivstar. Шахраї поширюють фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора», – попереджає МВС.

За інформацією відомства, шахраї пропонують абоненту перейти за посиланням і зареєструватися, щоб одержати гроші, натомість отримують у такий спосіб доступ до сторінок у соцмережах і онлайн-банкінгу.

У роботі мобільного оператора «Київстар» 12 грудня стався «технічний збій». Через це, як попередили в компанії, «можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази». Згодом у компанії повідомили про хакерську атаку.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар».

«Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ», – повідомили Радіо Свобода в СБУ.

У СБУ кажуть, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань, яке є підрозділом російського ГРУ.

«Київстар» заявив, що після масштабного збою частково відновив роботу послуг фіксованого зв’язку, а «остаточно завершити роботу» з відновлення інших послуг планують протягом дня 13 грудня.

Від початку повномасштабної війни мобільні оператори запровадили систему безкоштовного внутрішнього роумінгу. Якщо один з операторів недоступний, користувачі можуть перейти у мережу іншого. Після збою абоненти «Київстар» не могли скористатися цієї послугою.