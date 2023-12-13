У Держспецзвʼязку пояснили, чому нацроумінг не працює для абонентів «Київстар»

У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації заявили, що послуги національного роумінгу для абонентів «Київстар», який зазнав хакерської атаки, заблокували задля уникнення перевантаження інших операторів.



«Для уникнення перевантаження мереж інших операторів, за запитом СБУ, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій видав розпорядження про тимчасове блокування послуги національного роумінгу для абонентів «Київстар», –йдеться у повідомленні відомства.

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Фахівці урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, разом з представниками СБУ, телеком-оператора досліджують кіберінцидент.

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У роботі мобільного оператора «Київстар» 12 грудня стався «технічний збій». Через це, як попередили в компанії, «можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази». Згодом у компанії повідомили про хакерську атаку.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар».

«Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ», – повідомили Радіо Свобода в СБУ.

У СБУ кажуть, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань, яке є підрозділом російського ГРУ.

«Київстар» заявив, що після масштабного збою частково відновив роботу послуг фіксованого зв’язку, а «остаточно завершити роботу» з відновлення інших послуг планують протягом дня 13 грудня.

Від початку повномасштабної війни мобільні оператори запровадили систему безкоштовного внутрішнього роумінгу. Якщо один з операторів недоступний, користувачі можуть перейти у мережу іншого. Після збою абоненти «Київстар» не могли скористатися цієї послугою.